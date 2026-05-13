05:06, 13 мая 2026Из жизни

Турка затравили за сходство с Эпштейном

РИА Новости: Похожий на Эпштейна турок не вернулся в родной город
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Джеффри Эпштейн. Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters

Похожий на Джеффри Эпштейна турок Рыфат Оздемир не вернулся в родной город Кайсери. О травле из-за сходства со скандальным финансистом мужчина рассказал РИА Новости.

По его словам, в феврале он был вынужден покинуть Кайсери и переехал в Анкару. После педофильского скандала с Эпштейном в родном городе на Оздемира стали косо смотреть, а у его бизнеса появились проблемы.

«Я все еще в Анкаре. Помогло то, что про Эпштейна все реже говорят в СМИ, да и знают меня здесь гораздо меньше людей, поэтому почти перестали обращать внимание. Сейчас это лишь предмет шуток в нашем кругу друзей. Но журналисты продолжают звонить. Думаю, подожду еще немного и побуду здесь», — сказал он.

Ранее Федеральный суд США опубликовал предсмертную записку, которая якобы была написана Эпштейном. Текст начинается с жалобы на безрезультатное расследование. Потом следуют слова о возможности «выбрать время, чтобы попрощаться».

