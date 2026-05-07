04:12, 7 мая 2026Мир

Опубликована предсмертная записка Эпштейна

NYT: Суд США раскрыл содержание предсмертной записки Эпштейна
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters

Федеральный суд США опубликовал предсмертную записку, которая якобы была написана скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Подробности раскрыло издание New York Times.

По данным журналистов, эта записка хранилась среди документов по делу сокамерника Эпштейна Николаса Тартальоне. Текст начинается с жалобы на безрезультатное расследование. Эпштейн написал, что некие силы проверяли его месяцами, однако у них не получилось найти доказательств его противоправной деятельности.

Потом следуют слова о возможности «выбрать время, чтобы попрощаться». Кроме того, в записке также значится фраза «невесело — не стоит того». Как заявил бывший сокамерник скандального финансиста, он обнаружил данную записку в графическом романе в июле 2019 года.

Журналисты издания не смогли подтвердить, является ли письмо подлинным. Отмечается, что в рассекреченных файлах по резонансному делу данные фрагменты текста не фигурируют. Газета отмечает, что Минюст США не знал о записке. По словам сокамерника, письмо было написано на клочке желтой бумаги, вырванном из блокнота для юридических записей.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что миллиардер Джеффри Эпштейн мог быть отцом ребенка одной из своих жертв. «Эпштейн называл эту женщину "идеальной" и даже установил в своем таунхаусе на Манхэттене скульптурный слепок ее торса», — приводит данные британская газета.

