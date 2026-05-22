Москвичей предупредили о резкой перемене в погоде

Синоптик Позднякова: Погода в Москве резко изменится после шести часов вечера

К концу рабочей недели погода в Москве резко изменится — на смену июльскому зною придет ненастье. Об этом в беседе с RT предупредила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В первой половине дня воздух в столице прогреется до 30-градусной отметки, но вскоре в свои права вступит холодный атмосферный фронт. Под его действием в Московском регионе начнутся ливни, дожди и грозы. Возможен и град — от точных прогнозов синоптик здесь воздерживается. В самой Москве осадки будут щадящими, однако на севере области ожидаются проливные дожди.

Резкая перемена в погоде произойдет после шести часов вечера. В ночь на субботу, 23 мая, сохранятся кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 12-15 метров в секунду. Температура составит около плюс 16-18 градусов, а в течение дня поднимется до плюс 23-25. Затем атмосферный фронт уйдет. В воскресенье, 24-го числа, ночью ожидается около 14-16 градусов тепла, а днем воздух прогреется до плюс 22-24.

Помимо ливней и града, северу Подмосковья грозит смерч. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Смерч может также сформироваться на юго-востоке Тверской, западе Ярославской области и на Вологодчине.