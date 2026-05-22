Россиянам назвали способ охладить квартиру без кондиционера

Дизайнер Боровская: Нейтрально-белый свет в лампах создаст ощущение прохлады

Облегчить самочувствие в жару можно не только с помощью кондиционера, но и тонкостей обстановки. Как сменить интерьер, чтобы в квартире стало прохладнее, в эфире радиостанции Sputnik объяснила дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская.

Прежде всего эксперт советует перекрыть доступ солнечному свету на подступах к окну. Для этого следует установить внешние маркизы или приклеить на окна зеркальную термопленку, которая бы отражала лучи еще до того, как они проникнут через стекло. Если изменить фасад возможности нет, стоит купить плотные шторы с отражающим слоем.

Также рекомендуется заменить лампы накаливания на светодиодные. Обычные лампы работают как маленькие обогреватели, влияя на общую температуру в квартире. Стоит обратить внимание и на свет: нейтрально-белый инстинктивно воспринимается как более прохладный, тогда как желтый усиливает ощущение духоты.

На летнее время стоит убрать с глаз лишний текстиль, включая ковры и пледы. Вместо тяжелых материалов стоит использовать легкие, такие как лен или хлопок, поскольку они быстрее остывают и лучше отводят влагу.

Кроме того, дизайнер советует скорректировать в квартире движение воздуха. Проветривать помещения стоит в те часы, когда температура на улице пошла на убыль. При этом необходимо обеспечивать воздуху прямой коридор — от окна до двери. Вентилятор Боровская рекомендует включать, повесив около него влажную ткань. Можно обратиться за помощью и к домашним растениям — широколистные культуры увлажняют и охлаждают квартиру естественным образом.

