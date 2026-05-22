17:48, 22 мая 2026

В России стали исчезать пчелы

Биолог Муньков: Число пчелиных семей в РФ за 10 лет снизилось почти на миллион
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Число пчелиных семей в России за 10 лет — с 2015 по 2024 год — снизилось почти на миллион. О том, что в стране стали исчезать эти насекомые, сообщил доцент кафедры биологии, генетики, общей и биологической химии института «Казанская академия ветеринарной медицины имени Баумана» Казанского ГАУ Алексей Муньков в разговоре с «Газетой.Ru».

Речь идет о сообществах пчел, проживающих в одном улье. Количество особей в каждом из них определяется временем года и другими факторами. Так, зимой нормальная семья может состоять из 10-14 тысяч пчел, а летом, в период главного медосбора, — из 80-100 тысяч.

Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года число пчелиных семей составило 2,5 миллиона против 3,4 миллиона в 2015-м. «В зонах интенсивного земледелия — Черноземье, Поволжье, Краснодарский край — потери ощутимее всего», — поделился информацией биолог. Среди главных причин этому явлению Муньков назвал применение неоникотиноидных пестицидов, которыми обрабатывают семена рапса и подсолнечника, проведение монокультурного севооборота, лишающего пчел разнообразного питания на большую часть сезона, и разрушение ареала обитания пчел. Кроме того, негативное влияние оказывают паразиты, вирусы и изменение климата, которое сбивает тайминг цветения и лета.

Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев заявил, что пчелы в РФ гибнут в том числе из-за завоза больных особей из Средней Азии.

