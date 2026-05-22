17:42, 22 мая 2026Путешествия

Раскрыто влияние ИИ на качество путешествий россиян

Турэксперт Арзуманов: ИИ не способен справиться с привередливыми туристами
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kudla / Shutterstock / Fotodom

Искусственный интеллект (ИИ) не способен заменить профильных специалистов по вопросам туристических направлений. Свое мнение о влиянии цифровизации на туриндустрию в беседе с Национальной службой новостей раскрыл коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

По словам турэксперта, возможность бронирования туров путешественниками через тревел-боты в обход турфирм в перспективе может оказаться несостоятельной, так как на данный момент «даже с половиной обязанностей турагентов» ИИ не способен справиться. А желание заменить онлайн-сервисами реальных людей может сказаться на качестве путешествий.

«Человеческая компетенция остается актуальной — особенно когда турист привередлив. Например, турагент может знать, что рейтинг какого‑то отеля накручен, а ИИ будет рекомендовать это место отдыха», — сказал Арзуманов.

Он также отметил, что задача большинства компаний — сохранить клиента. «В таком случае даже 50 процентов задач не получится переложить на бота: нужна индивидуальная экспертиза», — подчеркнул директор Tez Tour.

Ранее толпы туристов бросились к горячим источникам по совету ИИ и наткнулись на холодную реку. Из-за ошибки в статье, составленной нейросетью, на туркомпанию обрушилось много критики в сети.

