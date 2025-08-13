Россиянам назвали опасные вещи в доме

Эксперт Орехов: Стеклянные перегородки в квартире опасны в ночное время

Многие модные элементы дизайна квартиры на деле оказываются неудобными для жизни и даже опасными. В разговоре с «Известиями» такие приемы в устройстве жилья перечислил генеральный директор архитектурно-строительной компании НАТЭК Алексей Орехов.

Так, опасными в темноте могут стать стеклянные перегородки, которые используют для зонирования пространства. Эти конструкции плохо видно, что увеличивает риск травм. Тяжелая мебель, расставленная по квартире, затрудняет перестановку и уборку, а ненужные выступы и ниши загромождают пространство без пользы. Модные тонированные зеркала, часто используемые в прихожих и шкафах-купе, выглядят стильно, но искажают отражение. Проблемы вызывают и некоторые осветительные приборы. Темные абажуры плохо освещают большие комнаты, а подвесные светильники на уровне глаз могут слепить и раздражать.

Размещение мебели вдоль холодных стен способствует появлению конденсата и плесени, что вредно для здоровья. Чтобы снизить риски, Орехов рекомендует использовать краску или декоративную штукатурку вместо обоев и ламината на солнечной стороне, а также устанавливать плотные шторы.

Глянцевые полы в ванной и туалете выглядят эффектно, однако становятся скользкими, когда их моют. Это создает риск падения. Жесткие ткани на мебели вызывают дискомфорт и могут раздражать кожу, добавил эксперт. Причиной травмы могут стать и острые углы мебели, считает он.

Ранее основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова заявила, что в советское время россияне убирались чаще и тщательнее, чем сегодня.