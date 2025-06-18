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16:32, 18 июня 2025Экономика

Эксперт сравнила уборку дома сегодня и во времена СССР

Эксперт по клинингу Нагибова: В СССР убирались чаще
Мария Черкасова

Фото: Э. Котляков / РИА Новости

В СССР убирались чаще и тщательнее, чем сегодня. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова.

У такой тенденции есть несколько причин, считает специалист. Так, в советское время порядок в доме был общественным делом и признаком добропорядочности. В дом могли заглянуть соседи, его часто посещали гости, могла нагрянуть и внезапная проверка из санэпидемстанции. В настоящее же время люди реже устраивают приемы, не боятся лишней пылинки и не чистят квартиру «до блеска» ради чужого мнения. Изменился и ритм жизни, уверена эксперт. Сегодня россияне больше работают, а домохозяек стало меньше.

Россияне в период СССР также уделяли отдельное внимание тщательному уходу за предметами быта, в том числе из-за их дефицита и дороговизны. Например, они специально мыли люстры, часто хрустальные.

Ранее россиянам посоветовали преобразить квартиру с помощью декора — покупки ваз и замены текстиля. По словам основателя дизайн-бюро полного цикла ART Concept Алены Чмелевой, это простой способ добавить новизны в интерьер без ремонта.

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