17:00, 22 мая 2026

Россиянин вышел на прогулку в Башкирии и нашел редчайший меч с нефритом

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dzuba Pavel / Shutterstock / Fotodom

Россиянин вышел на прогулку по горам Башкирии и неожиданно нашел редчайший железный меч с перекрестием, выполненным из нефрита. Об этом сообщает «Родина».

Артефакт попался 34-летнему жителю села Верхние Киги, который пошел к подножию горы Кажигиртау. Он заметил странный предмет, торчащий из земли, и решил его вытащить. В итоге эта «железяка» оказалась мечом из эпохи раннего железного века.

По словам завотделом археологических исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН Владимира Овсянникова, длина меча составляет 89,5 сантиметра. Он может относиться к эпохе Хань — времени расцвета централизованного Китая. В тот момент как раз стали модными длинные железные мечи, заменившие короткие клинки.

Тем не менее специалист отметил, что меч оказался в землях современного Башкортостана именно благодаря кочевникам. Установить точный возраст изделия экспертам только предстоит. Удастся, возможно, и определить место производства и добычи камня, из которого сделано перекрестие.

В остальном, продолжил исследователь, предмет мог быть использован в качестве приношения или готовиться специально к ритуалу кочевников. У них раньше был обряд поклонения железному мечу — он втыкался в какое-либо основание и затем сжигался, пояснил специалист.

Ранее археологам-любителям под Тюменью попалась окаменелость морского ежа возрастом 56 миллионов лет. А незадолго до этого рыбак нашел в уральских горах уникальные «говорящие камни».

