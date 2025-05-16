Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:42, 16 мая 2025Моя страна

Неожиданную находку возрастом 56 миллионов лет сделали в России

В Тюменской области обнаружен артефакт возрастом 56 миллионов лет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sobrevolando Patagonia / Shutterstock / Fotodom

Археологи-любители нашли в Тюменской области окаменелость морского ежа возрастом 56 миллионов лет. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на палеонтолога Ирину Фокину.

«Возможный вариант — морской еж очень плохой сохранности, изначально бывший слепком, отлитым прямо с поверхностью панциря. Или что-то растительное. Подтюменские карьеры, времен эоцена», — рассказала Фокина. Специалисты установили, что еж был небольшого размера, это ценная для региона находка.

Ранее сообщалось, что под Краснодаром во время раскопок обнаружили уникальные артефакты. Археологи ведут раскопки объекта культурного наследия «Городище I — II века нашей эры» рядом с аулом Тахтамукай. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что зона археологических изысканий составляет около четырех гектаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД предупредили Украину о последствиях срыва переговоров в Стамбуле

    Папа Римский предложит России и Украине провести переговоры в Ватикане

    В России разработали безэкипажный катер «Водяной»

    66-летняя актриса Джейми Ли Кертис пожалела о сделанной в молодости пластике

    Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

    В российском регионе спрятали капсулы с письмами

    В России задержали группу мошенников за поставку некачественных рубашек силовикам

    В Москве мужчина развратил 13-летнюю девочку

    Россияне высказались о доверии Путину

    Украинская делегация выделилась своим внешним видом на переговорах в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости