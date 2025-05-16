Неожиданную находку возрастом 56 миллионов лет сделали в России

В Тюменской области обнаружен артефакт возрастом 56 миллионов лет

Археологи-любители нашли в Тюменской области окаменелость морского ежа возрастом 56 миллионов лет. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на палеонтолога Ирину Фокину.

«Возможный вариант — морской еж очень плохой сохранности, изначально бывший слепком, отлитым прямо с поверхностью панциря. Или что-то растительное. Подтюменские карьеры, времен эоцена», — рассказала Фокина. Специалисты установили, что еж был небольшого размера, это ценная для региона находка.

Ранее сообщалось, что под Краснодаром во время раскопок обнаружили уникальные артефакты. Археологи ведут раскопки объекта культурного наследия «Городище I — II века нашей эры» рядом с аулом Тахтамукай. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что зона археологических изысканий составляет около четырех гектаров.