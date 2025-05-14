Под Краснодаром нашли уникальные артефакты

Под Краснодаром во время раскопок обнаружили уникальные артефакты. Об этом сообщает местный портал «Кубань 24».

Известно, что археологи ведут раскопки объекта культурного наследия «Городище I–II века нашей эры» рядом с аулом Тахтамукай. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что зона археологических изысканий составляет около четырех гектаров.

Кроме ожидаемых артефактов I–II веков нашей эры, ученые нашли более древние предметы, которые относятся к эпохе бронзы. Так, находки датируются четвертым тысячелетием до нашей эры, часть из них принадлежит новосвободненской стадии майкопской культуры.

«Это фрагменты крупных красноглиняных сосудов, при изготовлении которых использовался ленточный способ лепки и выколотка формы, а также фрагменты более простой в изготовлении лепной керамики и керамические конусы, которые могли использоваться в культовых целях», — говорится в заявлении Кумпилова.

Вдобавок ученые обнаружили многочисленные фрагменты керамики и предметы быта эпохи меотской культуры и периода позднего средневековья. По словам Кумпилова, все находки планируют передать в Национальный музей Республики Адыгея.

Ранее в Калининградской области обнаружили артефакт времен Великой Отечественной войны.