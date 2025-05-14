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19:40, 14 мая 2025Моя страна

Под Краснодаром нашли уникальные артефакты

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Xolodan / Shutterstock / Fotodom

Под Краснодаром во время раскопок обнаружили уникальные артефакты. Об этом сообщает местный портал «Кубань 24».

Известно, что археологи ведут раскопки объекта культурного наследия «Городище I–II века нашей эры» рядом с аулом Тахтамукай. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что зона археологических изысканий составляет около четырех гектаров.

Кроме ожидаемых артефактов I–II веков нашей эры, ученые нашли более древние предметы, которые относятся к эпохе бронзы. Так, находки датируются четвертым тысячелетием до нашей эры, часть из них принадлежит новосвободненской стадии майкопской культуры.

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«Это фрагменты крупных красноглиняных сосудов, при изготовлении которых использовался ленточный способ лепки и выколотка формы, а также фрагменты более простой в изготовлении лепной керамики и керамические конусы, которые могли использоваться в культовых целях», — говорится в заявлении Кумпилова.

Вдобавок ученые обнаружили многочисленные фрагменты керамики и предметы быта эпохи меотской культуры и периода позднего средневековья. По словам Кумпилова, все находки планируют передать в Национальный музей Республики Адыгея.

Ранее в Калининградской области обнаружили артефакт времен Великой Отечественной войны.

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