В Калининградской области обнаружили артефакт времен ВОВ

В Калининградской области нашли четыре артефакта времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает местное издание «Клопс» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Спасатели обнаружили авиабомбы и занялись их разминированием. В работе приняли участие поисково-спасательный отряд и Невский спасательный центр. Один снаряд нашли под Нестеровом, два — в Балтийске, и четвертый — в Багратионовском округе. Последнюю бомбу взорвали между поселками Медовое и Корнево.
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