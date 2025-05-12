В Калининградской области обнаружили артефакт времен ВОВ

В Калининградской области нашли четыре артефакта времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает местное издание «Клопс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Спасатели обнаружили авиабомбы и занялись их разминированием. В работе приняли участие поисково-спасательный отряд и Невский спасательный центр. Один снаряд нашли под Нестеровом, два — в Балтийске, и четвертый — в Багратионовском округе. Последнюю бомбу взорвали между поселками Медовое и Корнево.

Известно, что всего с начала 2025 года в Калининградской области спасатели обнаружили 565 взрывоопасных предметов, в том числе 11 авиабомб.

Ранее в Адыгее археологи обнаружили фрагменты сосудов бронзового века.