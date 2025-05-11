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00:50, 12 мая 2025Моя страна

В Адыгее археологи обнаружили фрагменты сосудов бронзового века

На раскопках в Адыгее ученые нашли предметы, относящиеся к бронзовому веку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Артефакты, относящиеся к бронзовому веку, были обнаружены на раскопках в Адыгее. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Археологи ведут раскопки на объекте культурного наследия «Городище I-II вв. н.э.» рядом с аулом Тахтамукай. Городище впервые нашли еще в 1930-х годах, в 1956 году там начали изыскания участники экспедиции Адыгейского научно-исследовательского института экономики, языка, литературы и истории. Сейчас на месте работает группа ученых под руководством кандидата исторических наук Павла Соколова.

Зона археологических изысканий составляет около четырех гектаровПо словам Кумпилова, «кроме ожидаемых артефактов I-II веков нашей эры, при раскопках обнаружены более древние предметы, относящиеся к эпохе бронзы», в том числе фрагменты сосудов.

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«Находки датируются четвертым тысячелетием до нашей эры, часть из них принадлежит новосвободненской стадии Майкопской культуры. Это фрагменты крупных красноглиняных сосудов, при изготовлении которых использовался ленточный способ лепки и выколотка формы, а также фрагменты более простой в изготовлении лепной керамики и керамические конусы, которые могли использоваться в культовых целях», — сообщил глава региона.

Ранее сообщалось, что в российском поселке Комсомолец (Тамбовская область) нашли снаряд и мину времен Гражданской войны. Группа разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии обследовала боеприпасы и вывезла их в безопасное место, чтобы уничтожить.

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