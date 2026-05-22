17:41, 22 мая 2026Экономика

Рекомендации Центробанка о контроле за наличными россиян объяснили

Аналитик Домащенко: Призыв ЦБ к контролю за наличными связан с ростом их оборота
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Призыв Центробанка (ЦБ) РФ об усилении контроля за внесением клиентами кредитных организаций крупных сумм наличных связан со значительным ростом наличного оборота, объяснил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Уточнив, что особенно наличных в экономике прибавилось в последние месяцы, эксперт подчеркнул опасность ухода этих средств в теневой оборот. По его словам, речь идет о вынужденной реакции ЦБ на новую экономическую реальность, в которой некоторые представители бизнеса на фоне того, что банковский эквайринг стал облагаться НДС, начали «сворачиваться или уходить в тень, уходить на наличные».

Ранее регулятор рекомендовал банкам усилить контроль при внесении на счета физлиц не менее чем пяти миллионов рублей за 30 дней наличными, а также в случае большого количества операций по пополнению счета и при других подобных признаках. Исключение должны составить случаи, когда имеется документально подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств.

До этого стало известно, что в апреле доля наличных на российском рынке выросла до 14,1 процента от широкой денежной массы, а отток в наличные составил 0,5 триллиона рублей.

