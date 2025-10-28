Расходы на введение НДС для операций по банковским картам оценили

Зампред Сбера: Отмена льгот по НДС в связи с картами обойдется банкам в 200 млрд

В случае введения НДС на операции по картам банкам придется потратить более 200 миллиардов рублей, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, из слов которого следует, что, в зависимости от деталей решения, сумма может измениться. Его цитирует «Интерфакс».

«Мы сейчас находимся вместе с рынком в стадии уточнения предполагаемых решений в рамках Налогового кодекса, что же попадет под эти операции», — объяснил топ-менеджер. Уточнив, что в текущей оценке речь идет об «эффекте сверху», он подчеркнул, что кредитным организациям предстоит принять решение о возможном переносе соответствующих трат на тарифы и его масштабе.

В случае, если применение вычета к этому НДС окажется невозможным, речь будет идти о более болезненном повышении тарифа, способном привести к оттоку клиентов, и ухудшению индекса их удовлетворенности (CSI), признал Скворцов.

Ранее стало известно, что внесенные кабмином поправки предполагают сохранение льготы только для услуг по открытию и ведению банковских счетов, но не для карт, что в том числе может повлиять на условия начисления кешбэка и в целом на привлекательность безналичной формы оплаты товаров и услуг. Это может быть связано с тем, что, как отмечают аналитики, банки на фоне изменений «постараются увеличить комиссию или ввести там, где ее не было».

