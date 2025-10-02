В России сделают дороже обслуживание банковских карт

Власти предложили не освобождать от НДС обслуживание банковских карт

Правительство России предложило отменить освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для услуг компаний, обеспечивающих процессинг и эквайринг, то есть передачу и обработку данных между участниками расчетов. Об этом со ссылкой на пакет бюджетных документов, внесенный в Госдуму, сообщает «Интерфакс».

Текущие условия ввели еще в 2006 году. Поправки предлагают сохранить льготу только для услуг по открытию и ведению банковских счетов и организаций и граждан.

Таким образом, обслуживание и использование банковских карт станет заметно дороже для всех участников цепочки, что приведет к снижению привлекательности безналичной формы оплаты товаров и услуг. Кроме того, повышение стоимости расчетов картой может повлиять на условия кешбэка, начисляемого банками за использование платежных карт.

По оценке Центробанка, на банковские карты приходится большая часть розничных платежей в стране. Год назад регулятор оценивал долю самих безналичных платежей в розничном обороте в 85,3 процента, что выводило Россию в тройку лидеров по доле онлайн-платежей на человека среди стран с развитыми платежными рынками.

Ранее зампред Центробанка Алексей Гузнов рассказал, что в регуляторе поддерживают идею ограничить предельно допустимое число банковских карт до десяти на одного человека. По его словам, на обычных гражданах такая мера не скажется, а вот для борьбы с финансовыми мошенниками она станет очень полезной.