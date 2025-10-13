Экономика
16:38, 13 октября 2025Экономика

Счетная палата отреагировала на проект введения НДС для операций по картам

СП: В обосновании проекта НДС на операции по картам нет оценки влияния на бюджет
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Счетная палата (СП) отреагировала на проект введения НДС на операции по банковским картам, внесенный правительством в Госдуму. В отзыве, с которым ознакомился «Интерфакс», говорится, что как в поправках в Налоговый кодекс, так и в проекте федерального бюджета отсутствуют расчеты, подтверждающие обоснованность отмены соответствующей льготы, которая действует с 2006 года.

В материалах СП, в частности, отмечается, что в финансово-экономическом обосновании к законопроекту «отсутствуют сведения о влиянии предложенных изменений на доходы федерального бюджета по НДС в части операций, осуществляемых организациями, обеспечивающими информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов, включая оказание услуг по сбору, обработке и предоставлению участникам расчетов информации по операциям с банковскими картами».

Как напоминает агентство, сейчас налогом не облагаются в том числе операции, на которые указали в СП, но проектом предусмотрена отмена этого освобождения.

Ранее стало известно, что внесенные кабмином поправки предполагают сохранение льготы только для услуг по открытию и ведению банковских счетов, но не для карт, что в том числе может повлиять на условия начисления кешбэка и в целом на привлекательность безналичной формы оплаты товаров и услуг. Это может быть связано с тем, что, как отмечают аналитики, банки на фоне изменений «постараются увеличить комиссию или ввести там, где ее не было».

