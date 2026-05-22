Российский футболист Федор Смолов сделал заявление насчет завершения карьеры. Его слова приводит Okko.
«Высокая вероятность, что да, закончил. Буквально два дня назад разговаривал с Андреем Викторовичем Талалаевым, и он меня пригласил на следующий сезон рассмотреть возвращение в футбол», — сказал Смолов.
Также 36-летний футболист рассказал о собственной программе в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Мне приходится смотреть много матчей, "приходится" — ключевое в этом предложении. Приходится смотреть много чего, то, что мне не очень нравится. И, нет, не скучаю. И, скорее всего, да, я закончил», — заявил Смолов.
В годы игровой карьеры Смолов выступал в составе московского «Динамо», «Фейеноорда», «Анжи», «Урала», «Краснодара», «Локомотива», «Сельты» и «Броук Бойз». За сборную России игрок провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.
Ранее суд прекратил дело Смолова о драке в «Кофемании» за примирением сторон. В мае 2025 года Смолов затеял драку в московском кафе «Кофемания» после обращения на «ты» и «бро». Из-за этого было возбуждено уголовное дело. Футболист признал вину, принес извинения и выплатил потерпевшему четыре миллиона рублей.