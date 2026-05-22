Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
17:38, 22 мая 2026Спорт

Смолов сделал заявление насчет завершения карьеры

Футболист Смолов: Талалаев сделал мне предложение, но я, скорее всего, закончил
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российский футболист Федор Смолов сделал заявление насчет завершения карьеры. Его слова приводит Okko.

«Высокая вероятность, что да, закончил. Буквально два дня назад разговаривал с Андреем Викторовичем Талалаевым, и он меня пригласил на следующий сезон рассмотреть возвращение в футбол», — сказал Смолов.

Также 36-летний футболист рассказал о собственной программе в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Мне приходится смотреть много матчей, "приходится" — ключевое в этом предложении. Приходится смотреть много чего, то, что мне не очень нравится. И, нет, не скучаю. И, скорее всего, да, я закончил», — заявил Смолов.

В годы игровой карьеры Смолов выступал в составе московского «Динамо», «Фейеноорда», «Анжи», «Урала», «Краснодара», «Локомотива», «Сельты» и «Броук Бойз». За сборную России игрок провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.

Ранее суд прекратил дело Смолова о драке в «Кофемании» за примирением сторон. В мае 2025 года Смолов затеял драку в московском кафе «Кофемания» после обращения на «ты» и «бро». Из-за этого было возбуждено уголовное дело. Футболист признал вину, принес извинения и выплатил потерпевшему четыре миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Удар не был случайным». Путин прокомментировал атаку ВСУ на общежитие луганского колледжа. Россия готовит удар возмездия

    Путин высказался о Собянине

    В российском зоопарке родилось трое котят редчайшего дальневосточного леопарда

    В МИД России назвали спонсоров атаки ВСУ на луганский колледж

    Путин назвал главные черты участников программы «Время героев»

    Российскую студентку наказали за попытку стать медиком в запрещенном РДК

    Путин заявил о неизбежности ошибок при работе во власти

    Рост прибыли американского бизнеса оказался максимальным со времен пандемии

    Россиян залили слезоточивым газом на концерте Рики Мартина

    Кардиолог назвала признаки опасного для жизни сбоя в работе сердца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok