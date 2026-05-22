Футболист Смолов: Талалаев сделал мне предложение, но я, скорее всего, закончил

Российский футболист Федор Смолов сделал заявление насчет завершения карьеры. Его слова приводит Okko.

«Высокая вероятность, что да, закончил. Буквально два дня назад разговаривал с Андреем Викторовичем Талалаевым, и он меня пригласил на следующий сезон рассмотреть возвращение в футбол», — сказал Смолов.

Также 36-летний футболист рассказал о собственной программе в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Мне приходится смотреть много матчей, "приходится" — ключевое в этом предложении. Приходится смотреть много чего, то, что мне не очень нравится. И, нет, не скучаю. И, скорее всего, да, я закончил», — заявил Смолов.

В годы игровой карьеры Смолов выступал в составе московского «Динамо», «Фейеноорда», «Анжи», «Урала», «Краснодара», «Локомотива», «Сельты» и «Броук Бойз». За сборную России игрок провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.

Ранее суд прекратил дело Смолова о драке в «Кофемании» за примирением сторон. В мае 2025 года Смолов затеял драку в московском кафе «Кофемания» после обращения на «ты» и «бро». Из-за этого было возбуждено уголовное дело. Футболист признал вину, принес извинения и выплатил потерпевшему четыре миллиона рублей.