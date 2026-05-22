Поведение внучки бывшего мэра Самары при визите силовиков оценили

РИА: Полицейская вспомнила о странном поведении внучки экс-мэра Самары Тархова

По делу о расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой допросили еще одного свидетеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Самарского областного суда.

С показаниями выступила оперуполномоченный по Ленинскому району Ольга Вольская. В январе 2025 года женщина приехала в квартиру внучки экс-мэра после обращения его водителя — тот не смог дозвониться до Тархова, чтобы поздравить с Новым годом, и попросил проведать его.

По словам Вольской, во время визита Екатерина Тархова была очень раздражена, не пустила ее в жилище и одновременно звонила своему юристу. Ее поведение было странным и нервным, похожим на истерию. «Каких-либо следов пятен на стенах не было… Также был слышен звук работающего инструмента. Как пояснила подсудимая, это они делали замок на двери», — добавила свидетель.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля 2025 года. По подозрению в преступлении задержали их внучку — Екатерину Тархову. По версии следствия, в декабре 2024 года она вместе с двумя подельниками отравила дедушку с бабушкой, заморозила их тела азотом и пропустила через мясорубку вместе с гречкой, чтобы было легче спрятать улики.

Ранее сантехник, который прочищал засор из гречки в ее квартире, заявил, что не заметил ничего подозрительного.

