Стало известно о засоре из гречки после расправы над бывшим мэром Самары

Внучка убитого экс-мэра Тархова вызвала сантехника, чтобы убрать засор от гречки

Сантехник, который прочищал засор из гречки в квартире внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова, не заметил ничего подозрительного. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина заявил в суде, что внучка экс-мэра позвонила ему в январе 2025 года и пожаловалась на засор. Проблему она объяснила легко — накануне мыла вазу гречневой крупой, слила воду и все забилось. Сантехник не увидел в этом ничего подозрительного, так как сам моет тары песком с водой. Посторонних запахов в квартире он также не почувствовал.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля 2025 года. По подозрению в преступлении задержали их внучку — Екатерину Тархову. По версии следствия, в декабре 2024 года она вместе с двумя подельниками отравила дедушку с бабушкой, заморозила их тела азотом и пропустила через мясорубку вместе с гречкой, чтобы было легче спрятать улики.

Изначально женщина отрицала свою причастность к преступлению, но затем призналась в расправе. Ей вменяют несколько уголовных статей, среди которых — двойная расправа, надругательство над телами умерших и кража.

