Россиянин отправился на рыбалку и нашел необычные говорящие камни

На Урале рыбак обнаружил уникальные говорящие камни возрастом 250 миллионов лет

Житель Златоуста Сергей Атажанов отправился на рыбалку в горы Урала и вернулся домой с необычным уловом возрастом несколько сотен миллионов лет. Об этом сообщает «Вести. Южный Урал».

Отмечается, что россиянин обнаружил уникальные камни с окаменелостями. Вместо привычного улова он привез домой образцы пород, возраст которых, по предварительной оценке ученых, составляет около 250–260 миллионов лет.

Как рассказал Атажанов, необычные камни он заметил случайно, они выделялись цветом и формой на фоне остальной гальки. «Лежит камень неестественного цвета, не как остальная галька, он выделяется, и форма, форма у него необычная», — пояснил он.

На поверхности пород отчетливо видны фрагменты морских организмов, в частности кораллов и червеобразных существ. «Его просто можно читать», — рассказал рыбак, добавив, что некоторые структуры окаменелостей напоминают фантастические формы. «Он как будто с какими-то щупальцами, вот как будто бы формами он на Чужого похож», — подчеркнул россиянин.

Для уточнения происхождения камней Атажанов обратился в филиал Российской академии наук. По словам старшего научного сотрудника Института геологии и геохимии УРО РАН Татьяны Малышкиной, находка представляет большую научную ценность. «Такие находки довольно редкие, чтобы такое разнообразие было представлено в одном месте», — отметила она. Специалист добавила, что подробно уточнить возраст и состав окаменелостей можно при более детальном изучении микрофауны.

Атажанов назвал коллекцию «Говорящие камни», однако дальнейшая судьба уникальных образцов под вопросом. Россиянин планирует их продать. Если коллекция уйдет в частные руки, ценная информация о древнем морском дне Южного Урала может остаться загадкой для научного сообщества.

Ранее археологи обнаружили необычный каменный диск недалеко от деревни Охотино в Белозерском округе Курганской области.