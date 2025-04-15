Необычный каменный диск нашли в России

Археологи обнаружили под Курганом необычный каменный диск

Фото: Сборник «Новые материалы и методы археологического исследования: территории и границы в археологическом измерении»

Археологи обнаружили необычный каменный диск недалеко от деревни Охотина, в Белозерском округе Курганской области. Об этом сообщает Progorodchelny.

Находка хранится в музее, о ней рассказал Владислав Ожгихин из Курганского госуниверситета на конференции молодых ученых. Исследователи считают, что такие диски могли быть навершиями посохов, которые использовали жрецы.

Найденный диск изготовлен из мягкого зеленого камня. Его размеры — 9,7 на 8,6 сантиметра, толщина — 1,4 сантиметра. В центре есть отверстие диаметром 3 сантиметра. Внешняя часть отполирована и украшена двойным зигзагообразным орнаментом по краям.

На сегодняшний день науке известно около двух десятков подобных находок. Некоторые ученые считают, что они были частью посохов жрецов и символизировали высокий статус. Согласно другой теории, диски могли быть амулетами, связанными с охотой и удачей в добыче пищи. Наиболее распространенная версия — использование дисков в качестве календарей.

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