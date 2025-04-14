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14:32, 14 апреля 2025Моя страна

Ученые нашли на Камчатке «кипящее» озеро

Вулканологи ИВиС обнаружили на вулкане Камчатки горячее парящее озеро
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Ученые нашли на камчатском вулкане необычное «кипящее» озеро. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФГБУН «Институт вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН.

10 апреля в ходе полевых работ на экструзивных куполах вулкана Шивелуч, Камчатка, сейсмологи и вулканологи из научной экспедиции, организованной ИВиС, сделали необычную находку. В северной части Шивелуча они обнаружили горячее парящее озеро овальной формы диаметром около 70 метров с севера на юг и 50 метров с запада на восток.

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«Температура воды у бортов водоема — 52 градуса. В центральной части озера расположен бурлящий котел диаметром до трех метров с высотой выбросов порядка 40 сантиметров. На поверхности воды наблюдается характерная голубая пленка, предположительно сера и ее производные. По бортам озера происходит активная дегазация», — говорится в сообщении ИВиС.

С помощью портативного газоанализатора ученые определили концентрации газов, а также взяли пробы воды и голубой пленки для лабораторных анализов.

Ранее сообщалось, что жители и гости Сочи стали свидетелями редчайшего природного явления — у берегов был замечен природный смерч. По-другому это также называется утренней Глорией.

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