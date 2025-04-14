Ученые нашли на Камчатке «кипящее» озеро

Вулканологи ИВиС обнаружили на вулкане Камчатки горячее парящее озеро

Ученые нашли на камчатском вулкане необычное «кипящее» озеро. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФГБУН «Институт вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН.

10 апреля в ходе полевых работ на экструзивных куполах вулкана Шивелуч, Камчатка, сейсмологи и вулканологи из научной экспедиции, организованной ИВиС, сделали необычную находку. В северной части Шивелуча они обнаружили горячее парящее озеро овальной формы диаметром около 70 метров с севера на юг и 50 метров с запада на восток.

«Температура воды у бортов водоема — 52 градуса. В центральной части озера расположен бурлящий котел диаметром до трех метров с высотой выбросов порядка 40 сантиметров. На поверхности воды наблюдается характерная голубая пленка, предположительно сера и ее производные. По бортам озера происходит активная дегазация», — говорится в сообщении ИВиС.

С помощью портативного газоанализатора ученые определили концентрации газов, а также взяли пробы воды и голубой пленки для лабораторных анализов.

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