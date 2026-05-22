Армянским продавцам предрекли беды из-за ограничения поставок плодов и цветов в Россию

Baza: Производители фруктов и цветов из Армении не выживут без поставок в Россию

Производители овощей, фруктов и цветов из Армении не смогут выжить без поставок в Россию, поскольку более 90 процентов экспорта этих товаров приходится на российское направление. Об этом заявил Telegram-канал Baza.

С 22 мая в России запретили ввозить цветы из Армении. В Россельхознадзоре пояснили, что это вынужденное решение было принято из-за зараженных цветов. Ожидается, что мера продлится до окончания инспекции тепличных хозяйств. Затем в ведомстве добавили, что проблемы с поставками касаются также овощей и фруктов.

В прошлом году Армения поставила в Россию плодовой и цветочной продукции более чем на 186 миллионов долларов, утверждает Baza. Другим странам этих товаров Армения продала примерно на 10 миллионов долларов.

При этом Россия не зависима от этих поставок: их доля в импорте слишком мала для серьезного ущерба.

Мнение финансиста

Зависимость армянских продавцов от поставок в Россию критическая, при том что они не имеют возможности быстро переориентироваться на другой рынок. Об этом Baza сказала профессор Финансового университета Надежда Капустина. Так, поставки в Европу очень дороги, а соседи Армении и сами производят эти товары.

При этом российские потребители не пострадают, даже если армянские товары исчезнут с рынка полностью. По словам Капустиной, Россия способна нарастить как импорт из других стран, так и внутреннее производство.

Ранее СМИ со ссылкой на данные национальных статслужб также писали, что армянские экспортеры цветов сильно зависят от сбыта на российский рынок, и его потеря может обернуться для Еревана серьезными последствиями.