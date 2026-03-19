Звезда Comedy Woman научила мужа-итальянца материться по-русски

Юмористка Федункив заявила, что научила мужа-итальянца русскому мату

Российская юмористка и актриса, участница шоу Comedy Woman Марина Федункив призналась, что научила мужа-итальянца Стефано Маджи материться по-русски. Об этом она рассказала в выпуске шоу «Теория», доступном на Rutube.

«Я своего итальянца научила материться. Он у меня матерится как боженька», — заявила звезда Comedy Woman.

Федункив уточнила, что ее супруг знает практически все ругательные слова на русском языке. При этом, по словам юмористки, муж уверяет ее, что не умеет ругаться так же красиво, как она.

Ранее актриса раскрыла подробности знакомства с Маджи. Она вспомнила, что случайно встретилась с ним в самолете, следовавшем из Москвы в Екатеринбург.

О том, что Федункив вышла замуж за Маджи, стало известно в июле 2021 года. Артистка старше мужа на 13 лет.