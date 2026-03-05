Звезда Comedy Woman раскрыла подробности знакомства с мужем-итальянцем

Юмористка Федункив заявила, что познакомилась с мужем-итальянцем в самолете

Российская актриса и юмористка, участница шоу Comedy Woman Марина Федункив раскрыла подробности знакомства со своим мужем-итальянцем Стефано Маджи. В выпуске шоу «Теория», доступном на Rutube, она вспомнила, что это произошло самолете.

По словам Федункив, впервые с будущим супругом она увиделась на дне рождения у их общего друга Игоря. Однако юмористка призналась, что не запомнила его. Позже они случайно встретились в самолете, летевшем из Москвы в Екатеринбург. Актриса отметила, что мужчина показался ей знакомым, однако она не могла понять, где именно его видела, и часто смотрела на него, чтобы вспомнить.

«Я пошла в туалет. Выхожу — он мне показывает Google-переводчик: "[Мы виделись] у Игоря на дне рождения"», — добавила Федункив. Она пошутила, что ее будущий муж понял вопрос, которым задавалась юмористка, по ее взгляду.

Актриса добавила, что тогда Маджи не казался ей привлекательным. «Он вообще не в моем вкусе. Очень педантичный, правильный. Не мой типаж», — призналась она.

О том, что Федункив вышла замуж за Маджи, стало известно в июле 2021 года. Актриса старше мужа на 13 лет.