Работающим с «токсичным» начальником россиянам дали совет

Психолог Серебрякова: Сохраняйте границы при работе с «токсичным» начальником

В ситуации, если начальник на работе ведет себя «токсично», в первую очередь необходимо попробовать максимально трезво оценить происходящее, заявила «Ленте.ру» клинический психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Дарья Серебрякова.

«Первым шагом важно опереться на объективные данные. Посмотрите свои официальные обязанности, трудовой договор, систему подчинения, требования к работе. Попробуйте отделить личные переживания от фактической стороны вопроса: что именно от вас требуют, насколько эти требования соответствуют вашей должности, нарушаются ли ваши трудовые права, присутствуют ли унижение, давление, манипуляции, систематическое обесценивание или злоупотребление властью», — пояснила Серебрякова.

По словам психолога, следует честно оценить собственную жизненную ситуацию и имеющиеся альтернативы. В реальности отношения между работодателем и сотрудником всегда содержат элемент конфликта интересов.

«Задача бизнеса — повышать эффективность и снижать издержки, задача работника — защищать свои профессиональные и человеческие границы. Это часть экономической и организационной реальности», — рассказала Серебрякова.

Важно понимать свою ценность на рынке труда: насколько востребованы ваши навыки, есть ли у вас альтернативные предложения, насколько вы финансово устойчивы в случае ухода, подчеркнула психолог.

«Особенно если речь идет о попытке отстаивать свои границы, например, говорить о переработках, недопустимом тоне общения, повышении зарплаты или возможности увольнения. Такие разговоры требуют внутренней опоры и понимания собственных ресурсов», — добавила Серебрякова.

Если в данный момент уйти невозможно, это важно признать без самообвинений, рекомендует психолог. Зачастую полезнее не тратить силы на постоянное эмоциональное противостояние, а готовить почву для изменений. Иногда это требует месяцев или даже нескольких лет: повышения квалификации, смены профессионального направления, накопления финансовой подушки, поиска другой компании.

«Важно сохранять психологические границы даже внутри сложной ситуации. Насколько возможно — переводить коммуникацию в деловую плоскость, фиксировать договоренности письменно, не втягиваться в эмоциональные провокации, разделять оценку вашей работы и оценку вашей личности. Токсичная среда часто заставляет человека сомневаться в собственной компетентности и ценности, поэтому особенно важно опираться на факты, а не только на эмоциональное давление», — объяснила Серебрякова.

Если речь идет о грубых нарушениях, например, психологическом насилии, унижении, дискриминации, угрозах, незаконных требованиях, то стоит рассматривать не только психологические, но и организационные или юридические способы защиты: поддержку коллег, обращение в HR, фиксацию нарушений, консультацию с юристом, добавила психолог.

«Главный принцип здесь — не действовать импульсивно. Важно оценивать реальные риски, свои возможности и последствия каждого шага. Чем более аналитически и спокойно человек подходит к ситуации, тем больше у него шансов сохранить и профессиональную позицию, и психологическую устойчивость», — посоветовала Серебрякова.

