Желающим уволиться после отпуска россиянам дали совет

Психиатр Шестаков: Справиться с желанием уволиться может постепенная реадаптация

Острое нежелание возвращаться к работе после отпуска или длинных выходных — это не лень или слабохарактерность, а закономерная нейробиологическая реакция, рассказал «Ленте.ру» врач-психиатр, психотерапевт Антон Шестаков.

«Во время отдыха мозг перестраивает режим работы: снижается уровень кортизола (гормона стресса), стабилизируется дофамин (нейромедиатор удовольствия и мотивации), нормализуется активность префронтальной коры (область мозга, отвечающая за планирование и самоконтроль). Тело и психика буквально "забывают" рабочий ритм», — пояснил он.

Однако возвращение в офис активирует миндалевидное тело (центр тревоги в мозге) и провоцирует так называемый постотпускной дисфорический аффект — болезненно сниженное настроение, которое связано с резкой сменой контекста. В результате мозг сопротивляется переходу из состояния безопасности в состояние требований и нагрузки.

По словам психиатра, справится с этим может постепенная реадаптация.

«За 1-2 дня до выхода на работу начните соблюдать рабочий режим сна и пробуждения. Это позволяет циркадным ритмам (внутренним биологическим часам) перестроиться без стресса, снижая выброс кортизола в первый рабочий день», — посоветовал Шестаков.

Можно также прибегнуть к технике «малого первого шага» из когнитивно-поведенческой терапии. Для этого необходимо составить список из 2-3 простых задач на первый день. В результате выполнение даже небольших задач запускает дофаминовое подкрепление (ощущение удовлетворения), которое постепенно восстанавливает рабочую мотивацию. Кроме того, выйти из этого состояния может помочь рефрейминг, то есть переосмысление ситуации.

«Замените руминации (навязчивое прокручивание негативных мыслей) на конструктивный вопрос: "Что в этой работе реально мне важно?". Если ответа нет — это уже сигнал не о постотпускном синдроме, а о более глубоком профессиональном выгорании», — подчеркнул Шестаков.

По словам эксперта, если желание уволиться не проходит через 1-2 недели после отпуска и сопровождается стойкой апатией, нарушением сна и снижением работоспособности — это может быть клиническое выгорание. В таком случае стоит обратиться к специалисту.

Ранее практикующий клинический психолог Ксения Солопанова рассказала, что во время длинных выходных привычный ритм жизни заметно меняется, человек переходит в более расслабленный режим, а возвращение к рабочим обязанностям часто сопровождается ощущением снижения концентрации, трудностью включения и откладыванием задач.

