Тысячи таинственных синих существ вынесло на пляж

В США на пляж вынесло тысячи парусниц

На побережье Сан-Франциско, США, вынесло тысячи синих существ, похожих на медуз. Об этом пишет People.

Посетители пляжа нашли таинственных существ на берегу. Эксперты определили, что сильные ветра принесли на берег парусниц или велелл (Velella).

Velella — это колониальное морское существо, близкий родственник медуз и полипов. В отличие от большинства полипов, которые живут, прикрепившись ко дну, велелла дрейфует по поверхности воды с помощью треугольного паруса сине-фиолетового цвета. Питается она планктоном, ловя его свисающими в воду щупальцами, а для размножения отпочковывает крошечных медуз, которые дают начало новым парусникам.

Внешне велела похожа на смертельно опасных португальских корабликов, однако ее яд для человека почти безвреден. Массовое скопление выброшенных на берег особей называют «синим приливом».

Ранее сообщалось, что у берегов английского графства Корнуолл заметили смертельно ядовитых португальских корабликов. «Я никогда раньше такого не видела. Я не уверена, насколько эти существа редки для этого времени года. Оно выглядело так красиво!» — рассказала посетительница пляжа.

