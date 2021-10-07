Смертельно опасных фиолетовых существ заметили у берегов Великобритании

У берегов английского графства Корнуолл заметили смертельно опасных фиолетовых существ, похожих на медуз. Об этом сообщает Daily Mirror.

В понедельник, 4 октября, британка, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала Cornwall News, что она отдыхала на пляже Сеннен и перед уходом обнаружила фиолетовую медузу. «Я никогда раньше такого не видела. Я не уверена, насколько эти существа редки для этого времени года. Оно выглядело так красиво!» — рассказала она.

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На следующий день после обнаружения необычного существа на пляже в Twitter-аккаунте добровольцев Корнуолла, которые следят за чистотой пляжей, появилось сообщение, что в Великобританию вернулась ядовитая физалия, также известная как португальский кораблик. Физалии — близкие родственники медуз, относящиеся к примитивным беспозвоночным организмам — сифонофорам. Они представляют собой плавающую колонию, состоящую из множества полипов. Длина тела этих существ может достигать четырех метров, а длина щупальцев — 50 метров.

По словам представителя Фонда дикой природы, физалии держатся на плаву за счет наполненного газом пузыря. Они не умеют плавать и находятся во власти ветров, поэтому их часто выбрасывает на берег после сильных штормов. Он добавил, что эти существа редко встречаются в Великобритании, хотя их может вымыть на сушу с сентября по декабрь после сильных западных ветров.

Португальский кораблик опасен для человека — при соприкосновении с кожей он оставляет сильные болезненные ожоги. Впоследствии у пострадавшего могут увеличиться лимфатические узлы, повыситься потливость, появиться тошнота, трудности с дыханием и онемение конечностей. Если щупальца физалии коснутся позвоночника, это может привести к параличу и смерти. Сифонофора не становится менее ядовитой после смерти, поэтому трогать этих существ нельзя ни живыми, ни мертвыми.

Ранее сообщалось, что тысячи медуз-компасов (Chrysaora hysoscella) с ядовитым жалом заполонили общественные пляжи английского графства Девон, Великобритания. Эти медузы опасны для купальщиков, поскольку от соприкосновения с ними у человека остается ожог.