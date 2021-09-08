Мужчина взял голыми руками самую опасную медузу в мире и попал на видео

Житель Австралии взял в руки самую опасную медузу в мире, чтобы показать, как избежать ее ожога. На видео с медузой обратило внимание издание Daily Mail.

На записи, сделанной на Северной территории страны, видно, как местный житель по имени Джако беспечно держит голыми руками смертельно ядовитую кубомедузу. Он показывает медузу на камеру, после чего бросает в море. «Я достаточно сумасшедший, чтобы думать, что у меня иммунитет», — сказал он.

Джако рассказал, что у него осталось много ожогов от медузы, которая убила больше людей, чем любая другая. «Нужно быть осторожным с ее ядовитыми щупальцами. А еще следить за ветром: из-за порыва ветра щупальца могут попасть прямо на ваш живот», — говорит мужчина на видео.

Австралиец подчеркнул, что умение обращаться с кубомедузами — это особое искусство. «Держите ее пальцами, не ладонью», — порекомендовал он. Джако осторожно проходит через ворота, едва не задев перекладину, и оператор восклицает: «О черт!»

Видео набрало сотни комментариев от пользователей. Людей шокировало, что Джако держал в руках одно из самых смертельных созданий в мире. «Не пытайтесь это повторить», — написал один из них. «Так и не понял, он храбрый или псих», — отметил другой.

Укус ядовитой австралийской кубомедузы вызывает смертельное поражение сердца, и лишь некоторым удается выжить после контакта с этим животным. Данный вид медуз, которых также называют морская оса, встречается в тропических водах, поэтому в период с октября по май пловцам рекомендуют носить специальный защитный костюм. С 1800-х годов только в Австралии кубомедузы убили 70 человек. Щупальца этих медуз могут вырастать до трех метров в длину.

Ранее сообщалось, что на шотландском пляже обнаружили гигантскую медузу размером с лабрадора. Предположительно, она относится к виду Rhizostoma pulmo, который считается самым крупным видом медуз в Великобритании.