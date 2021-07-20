Гигантскую медузу размером с лабрадора нашли во время прогулки по пляжу

На шотландском пляже обнаружили гигантскую медузу размером с лабрадора. Об этом сообщает издание Daily Star.

Фиона Макгарва (Fiona McGarva) гуляла по пляжу Эйр в шотландском округе Саут-Эршир около 6:30 утра с двумя лабрадорами, когда собаки заметили на песке гигантскую медузу.

Женщина сфотографировала находку. На кадрах видно, что медуза больше собаки. «После прилива на пляже лежало несколько медуз, в чем нет ничего необычного, а потом я наткнулась на это чудовище», — рассказала она.

На снимке отчетливо видны внутренности медузы нежно-розового и лососевого цвета. Предположительно, она относится к виду Rhizostoma pulmo, который считается самым крупным видом медуз в Великобритании. «Она была похожа на пожеванную собакой игрушку из веревок», — добавила Макгарва.

Медуза этого вида может достигать 150 сантиметров в диаметре и весить до 25 килограммов. Она не представляет опасности для человека.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах английского графства Корнуолл дайверы обнаружили аномально большую медузу вида Rhizostoma pulmo. Ожидается, что найденное под водой гигантское существо вымоет на берег летом или осенью.