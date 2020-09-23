Женщина спаслась от гибели после столкновения с огромной ядовитой медузой

В Шотландии женщина спаслась после столкновения с огромной ядовитой медузой. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел, когда 50-летняя Либби Блай (Libby Bligh) купалась в море недалеко от шотландского города Нэрн и случайно задела волосистую цианею. Диаметр купола медузы составлял около метра.

Первоначально женщина связывала недомогание с астмой, которой она страдала. По дороге домой у нее началась сильнейшая аллергическая реакция. Блай спасла подруга, которая села за руль и отвезла ее в больницу. По словам женщины, если бы она отправилась на пляж в одиночку, то поездка могла закончиться ее гибелью. «Еще бы несколько минут — и я бы перестала дышать», — говорит она.

Купол волосистой цианеи достигает двух метров в поперечнике, а щупальца вытягиваются на 20 метров. Известен экземпляр с щупальцами длиной 36,5 метра. Прикосновение к цианее может вызвать у человека болезненную сыпь, но, как правило, не приводит к смерти.

В августе сообщалось, что жительницы ирландского города Корк во время плавания на каяке встретили гигантскую волосистую цианею и сняли ее на видео. «Она была огромна, и еще щупальца были очень длинными, хотя сначала я этого не осознала», — рассказала одна из них.