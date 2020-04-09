В глубинах океана нашли 50-метрового хищника со смертельным ядом

Подводный аппарат Института океанологии Шмидта снял на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia. Об этом сообщает издание Newsweek.

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Уникальное нитевидное существо нашли в глубоководных каньонах Нингалу у западного побережья Австралии. По оценке ученых, диаметр его внешнего кольца составлял около 15 метров, а длина могла достигать 50 метров и была сопоставима с высотой 11-этажного дома. «Вполне вероятно, что это самый большой экземпляр, известный науке», — утверждается на странице Института Шмидта в Twitter.

Сифонофоры представляют собой колонии, состоящие из тысяч крохотных специализированных клонов. Они являются хищниками и охотятся на рыб, ракообразных и других подводных животных. Для этого одни клоны впрыскивают им яд, после чего другие клоны поглощают и переваривают добычу, распространяя питательные вещества по всей колонии. Некоторые сифонофоры смертельно опасны для людей.

Американский биолог Ребекка Хелм (Rebecca Helm) не исключила, что сифонофора, которую нашли специалисты из Института Шмидта, росла десятки и даже сотни лет. «Я много раз бывала в экспедициях, но никогда не видела ничего подобного», — говорит она. По ее словам, большинство экземпляров, которые ей попадались, были от 20 сантиметров до метра в длину.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии на берегу океана нашли гигантскую медузу, которую вынесло на берег. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что это самая большая медуза в мире — волосистая цианея.

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