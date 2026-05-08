19:07, 8 мая 2026

США атаковали иранские танкеры

CENTCOM: США обстреляли два иранских танкера, пытавшихся пройти морскую блокаду
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: US CENTCOM via X via Reuters

Американские силы нанесли удары по двум иранским танкерам, пытавшимся прорвать морскую блокаду и зайти в порт Ирана. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) в своем аккаунте в социальной сети Х.

«CENTCOM ввело меры блокады против двух незагруженных нефтяных танкеров под иранским флагом, пытавшихся зайти в иранский порт в Оманском заливе. Истребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США с авианосца USS George H.W. Bush вывел из строя оба танкера, выпустив высокоточные боеприпасы в их дымовые трубы, предотвратив вход нарушителей в Иран», — отмечается в заявлении командования.

Ранее Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли ракетный удар по американским силам, которые атаковали иранский танкер в Ормузском проливе. В центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что был совершен перехват ракет, беспилотников и катеров, атаковавших американские корабли.

27 апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи выразил надежду, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего наступит мир на Ближнем Востоке.

