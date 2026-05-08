«Бандитская армия». Иран обвинил США в нарушении перемирия. Как на это отреагировал Трамп?

ВС Ирана обстреляли ракетами силы США в ответ на атаку танкера

Вооруженные силы (ВС) Ирана обстреляли ракетами силы США, атаковавшие иранский танкер в Ормузском проливе. В центральном командовании ВС США ответили, что Вашингтон перехватил ракеты, беспилотники и катера, атаковавшие американские корабли.

Седьмого мая, когда эсминцы с управляемым ракетным оружием ВМС США проходили через Ормузский пролив в Оманский залив, силы США перехватили неспровоцированные иранские атаки и ответили ударами в порядке самообороны CENTCOM

По словам корреспондента Fox News Дженнифер Гриффин, Соединенные Штаты нанесли военный удар по иранскому острову Кешм и порту Бендер-Аббас. Отмечается, что эти удары не означают возобновления войны или прекращения перемирия.

Гриффин отметила, что атака на один из иранских нефтяных портов произошла через два дня после того, как Тегеран выпустил 15 баллистических и крылатых ракет по порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. По ее словам, обстрел вызвал недовольство стран Персидского залива, особенно после того, как во вторник высшее руководство Пентагона охарактеризовало иранские удары как «низкого уровня», не нарушающие перемирие.

Иран обвинил США в нарушении перемирия

Иранское командование заявило, что Соединенные Штаты, атаковав два иранских танкера, нарушили перемирие. Отмечается, что Исламская Республика даст решительный ответ на любую агрессию.

Американская агрессорская, террористическая и бандитская армия, нарушив режим прекращения огня, атаковала иранский нефтяной танкер, следовавший из прибрежных вод Ирана в районе Джаск в направлении Ормузского пролива, а также другое судно, заходящее в Ормузский пролив напротив порта Фуджейра в ОАЭ, и одновременно нанесла авиаудары по гражданским районам ВС Ирана

Агентство Reuters ранее сообщило об ответе Ирана на предложение США о завершении конфликта. Тегеран счел текст американской стороны скорее списком пожеланий, чем реальностью. Кроме того, источники агентства в Израиле заявили, что страна не знала о потенциальной близости США к сделке с Ираном. Отмечается, что израильская сторона, напротив, готовилась к эскалации боевых действий.

Трамп заявил, что перемирие продолжается

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном все еще действует, несмотря на американские удары по объектам на территории Исламской Республики. Он охарактеризовал эти действия как «легкий тычок».

Американский лидер также заявил, что США нанесут еще более сильные и жесткие удары, если Иран в краткие сроки не подпишет соглашение.

Трамп ранее сообщил, что Иран якобы согласился в ходе переговоров на отказ от ядерного оружия. Глава Белого дома предупредил, что иранским властям придется заключить с США «правильную сделку», иначе американская сторона «очень легко» одержит победу в конфликте. По мнению Трампа, с военной точки зрения США «уже добились победы» над Исламской Республикой.