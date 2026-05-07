23:30, 7 мая 2026Мир

ВС Ирана обстреляли силы США за атаку их танкера

Евгений Силаев
Фото: Iranian Army / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Ирана обстреляли ракетами силы США, атаковавшие иранский танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщила гостелерадиокомпания (IRIB) Исламской Республики.

«После атаки армии американского агрессора на иранский танкер подразделения противника в районе Ормузского пролива попали под ракетный обстрел Ирана», — говорится в заявлении.

Когда произошел инцидент, не уточняется. Известно, что американским силам был причинен ущерб.

Ранее сообщалось, что операция США «Проект Свобода» в Ормузском проливе могла приостановиться из-за проблем в ее реализации. По мнению экспертов, Израилю и воинственно настроенным политикам США хотелось бы «додавить» Иран, однако сам американский лидер «колеблется, так как конфликт идет не так, как ему хочется».

