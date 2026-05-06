В Иране отреагировали на предложение США о завершении конфликта

Reuters: Иран назвал предложение США скорее списком пожеланий, чем реальностью

Иран считает, что опубликованный порталом Axios текст предложения США об урегулировании конфликта является скорее списком пожеланий, чем реальностью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Американцы ничего не выиграют в войне, которую проигрывают, чего бы они не выиграли в ходе прямых переговоров», — добавил высокопоставленный иранский чиновник.

Кроме того, источники агентства в Израиле заявили, что страна не знала о потенциальной близости США к сделке с Ираном. Отмечается, что израильская сторона, напротив, готовилась к эскалации боевых действий.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом уверен в наступлении «самого близкого момента» для заключения соглашения с Ираном об окончании боевых действий.

По словам американских чиновников, сделка предусматривает обязательство Исламской Республики ввести мораторий на обогащение урана, согласие США снять санкции с Тегерана и разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских средств, а также прекращение обеими сторонами блокады Ормузского пролива.