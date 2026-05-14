Названо необходимое количество шагов в день для удержания веса после похудения

ECO2026: Ежедневная ходьба по 8500 шагов помогает удерживать вес после похудения

Ученые выяснили, что ежедневная ходьба примерно по 8500 шагов помогает людям удерживать вес после похудения. Результаты исследования представили на конгрессе European Congress on Obesity 2026 (ECO2026).

Исследователи проанализировали 18 клинических работ, а в итоговый метаанализ включили данные 3758 человек с лишним весом и ожирением. Участники проходили программы изменения образа жизни, которые включали диету, повышение физической активности и подсчет шагов.

В начале исследований люди проходили в среднем около 7,2 тысячи шагов в день. Во время активного этапа похудения участники увеличили этот показатель до 8454 шагов и в среднем потеряли около 4 килограммов веса. После завершения диеты большинство сохранило высокий уровень активности — примерно 8241 шаг в день — и удержало значительную часть результата. Средняя долгосрочная потеря веса составила около 3 килограммов.

Авторы работы отмечают, что увеличение количества шагов почти не влияло на скорость снижения веса во время самой диеты — главную роль на этом этапе, вероятно, играло ограничение калорий. Однако именно регулярная ходьба оказалась связана с меньшим риском повторного набора веса.

По словам руководителя исследования, около 80 процентов людей после похудения в течение нескольких лет снова набирают часть или весь потерянный вес. Ученые считают, что ежедневная ходьба по 8500 шагов может стать простым и доступным способом снизить этот риск.

