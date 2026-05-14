Зеленский обвинил Россию в попытке насолить Трампу

Зеленский обвинил Россию в попытке испортить визит Трампа в Китай
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале связал массированные удары российских беспилотников по украинской инфраструктуре с визитом президента США Дональда Трампа в Китай.

По его словам, атаки пришлись именно на то время, когда американский лидер находился в КНР.

«Нельзя считать случайностью одну из самых длительных массированных российских атак на Украину как раз в то время, когда президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай – визитом, от которого многие ожидают многого. В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон и привлечь внимание к своему злу – пытается за счёт украинских жизней и украинской инфраструктуры», — подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что российские военные применили около 800 беспилотников.

