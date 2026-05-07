Стало известно об ударе США по порту в Иране

Fox News: США нанесли удары по острову Кешм и порту Бендер-Аббас в Иране

Корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в Х сообщила, что США нанесли военный удар по иранскому острову Кешм и порту Бендер-Аббас. Собеседник подчеркнул, что эти удары не означают возобновления войны или прекращения перемирия.

Атака на один из иранских нефтяных портов произошла через два дня после того, как Иран выпустил 15 баллистических и крылатых ракет по порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Гриффин подчеркнула, что этот обстрел вызвал недовольство стран Персидского залива, особенно после того, как во вторник высшее руководство Пентагона охарактеризовало иранские удары как «низкого уровня», не нарушающие перемирие.

Вечером 7 мая президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном можно считать завершенным.