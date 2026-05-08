01:48, 8 мая 2026

Трамп сделал заявление об ударах США по Ирану

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп после новых ударов по Ирану заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня остается в силе. Его слова приводит ТАСС.

В ночь на 8 мая корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в Х сообщила, что США нанесли военный удар по иранскому острову Кешм и порту Бендер-Аббас.

Ранее американский лидер объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект Свобода». По его словам, США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном.

