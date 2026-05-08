США заявили о перехвате Ирана в Ормузском проливе

CENTCOM: США перехватили атаку Ирана в Ормузском проливе

США перехватили ракеты, беспилотники и катера, якобы атаковавшие американских кораблей в Ормузском проливе. Об этом сообщило центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X.

«Седьмого мая, когда эсминцы с управляемым ракетным оружием ВМС США проходили через Ормузский пролив в Оманский залив, силы США перехватили неспровоцированные иранские атаки и ответили ударами в порядке самообороны», — сообщили в CENTCOM.

Уточняется, что американские корабли не пострадали.

Ранее иранское командование заявило, что США атаковали два танкера Исламской Республики и обвинило Вашингтон в нарушении перемирия.