Звезда «Уральских пельменей» рассказала о приковавших ее к постели проблемах со здоровьем

Российская актриса, бывшая участница юмористического проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что некоторое время была прикована к постели из-за проблем со здоровьем. Об этом она рассказала в беседе с MK.RU.

По словам Михалковой, в начале 2025 года у нее произошло сильное защемление нерва спины, из-за чего она не могла ходить. «Я просто не смогла встать с кровати из-за сильнейшей боли в спине. Это был очень сложный период. Я оказалась в прямом смысле заперта в квартире. Перемещалась с огромным трудом, как черепашка», — вспомнила она.

Звезда «Уральских пельменей» добавила, что принимала лекарства и прошла курс мануальной терапии, благодаря чему в итоге смогла восстановиться.

Ранее Михалкова рассказала о том, что, по ее мнению, является минусом работы в «Уральских пельменях». Она отметила, что у членов команды меньше возможностей для профессионального и творческого развития, чем у артистов, выступающих сольно.

Юлия Михалкова была участницей «Уральских пельменей» с 2009 по 2019 год. Говоря о причинах ухода из проекта, актриса признавалась, что ей не хватало профессионального роста.