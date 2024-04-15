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15:28, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» назвала минус участия в проекте

Актриса Михалкова: участники «Уральских пельменей» ограничены рамками коллектива

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса, бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, что, по ее мнению, является минусом работы в проекте. Об этом она высказалась в интервью «Телепрограмме».

Михалкова пояснила, что участники «Уральских пельменей» ограничены рамками коллектива. По ее словам, у членов команды меньше возможностей для профессионального и творческого развития, чем у артистов, выступающих сольно.

При этом плюсом участия в проекте Михалкова назвала стабильность. «Когда ты в коллективе — у тебя все стабильно, есть директор, есть гример, есть организатор. Твое дело — материал готовить и на сцене выступать», — добавила звезда «Уральских пельменей».

Ранее Михалкова рассказала, что отрицательно относится к практике осуждать женщин старше 30 лет, у которых нет семьи. Она также назвала бестактными вопросы о том, почему у нее нет детей.

О том, что Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени», стало известно в июне 2020 года. Говоря о причинах ухода, актриса призналась, что ей не хватало профессионального роста.

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      Олег Давыдов
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