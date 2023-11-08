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17:13, 8 ноября 2023Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» осудила бестактные вопросы в свой адрес

Звезда «Уральских пельменей» Михалкова: мне задают бестактные вопросы о детях
Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Кадр: Это футбол, брат! / YouTube

Бывшая участница юмористического проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что отрицательно относится к практике осуждать женщин старше 30 лет, у которых нет семьи и детей. На эту тему она высказалась в интервью «Леди Mail.ru».

«А почему у нас не стыдят мужиков, у которых к 40 годам ни кола, ни двора, а только мощное самомнение и продавленный диван. Зато вот женщина — вынь да положь семью и семерых по лавкам. Это неправильно», — возмутилась артистка. Она добавила, что у женщин могут быть разные причины, по которым они не заводят детей.

Звезда «Уральских пельменей» отметила, что ее тоже иногда спрашивают об отсутствии детей. Михалкова назвала такие вопросы бестактными. «Отвечать на них я считаю ниже своего достоинства», — подчеркнула она.

Ранее Михалкова уже отвечала на критику из-за отсутствия у нее мужа и детей. Артистка тогда заявила, что ничего не имеет против семьи, однако «точно не готова создавать ее в угоду общественному мнению».

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      Маргарита Щигарева
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