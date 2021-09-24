Звезда «Уральских пельменей» ответила на критику из-за отсутствия семьи

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени», российская актриса Юлия Михалкова ответила на критику из-за отсутствия у нее мужа и детей. Ее слова приводит «7Дней».

Михалкова рассказала, что не против семьи, однако, по словам актрисы, она «точно не готова создавать ее в угоду общественному мнению». «Поэтому я абсолютно равнодушна к замечаниям по поводу того, что "часики тикают". У меня ничего не тикает, у меня вообще электронные часы», — заявила она.

Говоря о своем отношении к браку, экс-участница «Уральских пельменей» добавила, что брак не ставит крест на жизни человека. «Если вам удалось встретить своего человека и вы с ним разделяете профессиональные устремления друг друга, уважаете чувства друг друга, то свобода не прекращается с появлением штампа в паспорте. Наоборот, ее становится больше, потому что у тебя прибавляется уверенность в своих силах», — объяснила Михалкова.

Ранее актриса рассказала, как поучаствовала в очистке озера Тургояк. Михалкова сообщила, что присоединилась к команде экологической акции «Вода России» и волонтерам, и все вместе они извлекли из водоема 128 автомобильных покрышек, 3780 килограммов металла и две тонны пластика.