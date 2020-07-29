Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу

Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что приняла участие в съемках нового проекта телеканала СТС. В Instagram она рассказала подробности работы над программой.

По ее словам, комедийный проект называется «СТОРИЗ». В нем комики показывают юмористические зарисовки о простых и знакомых героях, «про нас и про вас». Она также нашла юмористический формат передачи легким и добрым.

Михалкова уточнила, что всего в съемках принимают участием 12 актеров. «Каждый день мы перевоплощались в десятки новых образов», — подчеркнула звезда шоу. Она перечислила такие образы, как библиотекарь, адвокат, медсестра и заключенный.

Юмористка рассказала, что за один «типичный съемочный день» сменила образы скромной учительницы обычной школы XX века и «голодной стриптизерши из сауны XXI века».

Ранее Михалкова ответила на слухи о причинах ухода из «Уральских пельменей». По ее словам, главной причиной был вопрос творчества внутри коллектива.

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. Покинув коллектив, она поучаствовала в новом сезоне детского КВН. «Уральские пельмени» — комедийное творческое объединение из Екатеринбурга. Основу проекта составляют бывшие участники одноименной команды КВН.