18:08, 12 февраля 2026Бывший СССР

На Украине решили запретить русскую литературу

Минкульт Украины: Кабмин разрабатывает механизмы запрета литературы на русском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: SynthEx / Shutterstock / Fotodom

Кабмин Украины рассмотрел петицию о запрете на печать литературы на русском языке и активно разрабатывает соответствующие юридические механизмы. Об этом заявила глава Минкульта Украины Татьяна Бережная, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«На вопрос, есть ли необходимость полного запрета печати и распространения печатной продукции на русском языке, вице-премьер отметила, что после того, как петиция набрала необходимые голоса, активизировалась работа по созданию юридических механизмов», — говорится в публикации.

Отмечается, что новый закон об издательском деле на Украине будет включать запрет на печать как русскоязычной литературы, так и литературы из России.

Ранее британское издание Spectator писало, что попытки Украины отменить русскую культуру являются варварством. «Это не только неверно и отвратительно, но и глубоко раскалывает общество. Это яд в корне будущего Украины, поскольку, по официальной статистике украинского правительства, более половины украинских школьников говорят дома по-русски», — пишет автор статьи.

