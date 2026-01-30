Реклама

На Западе назвали варварством попытки Украины отменить русскую культуру

Spectator: Попытки Украины отменить русскую культуру являются варварством

Фото: Pixabay

Журналист британского издания Spectator Оуэн Мэтьюз назвал варварством попытки Украины отменить русскую культуру.

Он обратил внимание, что с начала специальной военной операции «все формы русской культуры — включая музыку и литературу — были исключены из репертуаров украинских театров и концертных залов и вычищены из учебных программ и книжных полок школ и университетов».

Мэтьюз подчеркнул, что ни «Щедрик», ни «Лебединое озеро» не принадлежат какой-либо нации, знаменитые произведения являются наследием всех цивилизованных людей мира.

«Это не только неверно и отвратительно, но и глубоко раскалывает общество. Это яд в корне будущего Украины, поскольку, по официальной статистике украинского правительства, более половины украинских школьников говорят дома по-русски», — добавил журналист.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась, что украинцы переходят на русский язык в ситуациях, когда это не запрещено законом.

